O município de Vila Nova de Famalicão apoia a SOCIALELOOS – Associação Social de Fradelos e o Instituto S. José, duas instituições de solidariedade social que estão com obras para aumentar as respostas sociais.

No caso da Associação Social de Fradelos, a verba é de 50 mil euros para ajudar a construção do Centro Social que terá valências de creche com capacidade até 84 crianças, jardim de infância com 50 vagas, centro de dia para acolher 30 utilizadores, serviço de apoio domiciliário e uma estrutura residencial com 39 camas.

Já o Instituto S. José, na freguesia de Oliveira S. Mateus, recebe 40 mil euros, para obras de remodelação no edifício do Centro Social Comunitário, que vai aumentar a resposta social, nomeadamente para pessoas idosas.

Estas instituições juntam-se a outras que a Câmara Municipal já apoiou, com o objetivo de criar mais respostas para crianças e idosos. Recorde-se que em 2026, o município já entregou às IPSS 618 mil euros.

«São projetos que têm um impacto significativo na rede de apoio social do nosso concelho e que vamos continuar a apoiar», explicou o presidente da Câmara, Mário Passos. O autarca salientou a importância de aumentar a capacidade de resposta social para que o concelho esteja preparado para atender as necessidades das famílias «em especial dos idosos e das crianças».