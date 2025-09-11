Famalicão: Câmara Municipal manifesta solidariedade às famílias das vítimas do acidente do elevador da Glória

Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva, do Team Transfradelos, estão na região alentajana de Reguendos de Monsaraz e Mourão, para participarem na Baja TT Sharish, pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça da Europa FIA de Bajas.

.Tiago Reis está ao volante do TAURUS T3 EVO MAX, e retoma a presença de Paulo Fiúza como navegador. O objetivo é andar rápido, «entre os melhores da categoria Challenger T3» apontou o piloto, que habitualmente anda entre os mais rápidos e luta pelo pódio em cada prova que tem marcado presença.

O irmão, Edgar Reis, em TAURUS T3 MAX, tem a companhia de Fábio Ribeiro. «Queremos ser competitivos e estar entre os mais rápidos da categoria e repetir os bons resultados que temos alcançado este ano», definiu.

Daniel Silva, com Gonçalo Magalhães, também no TAURUS T3 MAX, define como estratégia «fazer uma prova limpa e andar o mais à frente possível».

A prova inicia-se na manhã desta sexta-feira, dia 12 de setembro com o prólogo de 5,71 km a disputar em Mourão. Depois, há quatro setores seletivos, dois de 116,16 km a disputar entre Granja e Alandroal, no sábado.

No domingo, há uma dupla passagem, desta feita pelo troço cronometrado de 89,70 km que começa em Casas Novas de Mares e termina em Reguengos.