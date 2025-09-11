Famalicão: Câmara Municipal manifesta solidariedade às famílias das vítimas do acidente do elevador da Glória

A Câmara Municipal de Famalicão, reunida esta quinta-feira, apresentou um voto de pesar pelo trágico acidente do elevador da Glória em Lisboa, que ocorreu no dia 3 de setembro, e que causou 16 mortos e 22 feridos.
O presidente da Câmara e vereadores expressam os pêsames às famílias das vítimas, transmitindo a solidariedade do município de Famalicão; manifestam o reconhecimento e apreço a todas as entidades envolvidas nas operações de socorro; expressam a solidariedade institucional ao município de Lisboa e a todos os lisboetas, na certeza de «que a comunidade famalicense partilha, com sincera fraternidade, este momento de dor e luto».
Foi, também, cumprido um minuto de silêncio.