Famalicão: Câmara Municipal presta homenagem aos professores aposentados

O auditório da Escola Básica de Ribeirão recebe, esta quinta-feira, às 17h30, a homenagem municipal aos professores aposentados nos dois últimos anos letivos.

São 58 os professores e educadores de infância que serão homenageados, num reconhecimento pelos anos de trabalho e dedicação à Educação em Vila Nova de Famalicão.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, é presença confirmada na sessão durante a qual serão apresentados os números do arranque do ano letivo no concelho.