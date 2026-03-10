Famalicão: Câmara Municipal quer ficar responsável pela Avenida 9 de Julho

A Câmara Municipal pretende que a Avenida 9 de Julho, cerca de 1 quilómetro da Estrada Regional (ER) 206, passe a integrar a rede viária do município. Esta vontade foi manifestada, no início deste ano, numa comunicação assinada pelo presidente da autarquia, Mário Passos, e dirigida à Infraestruturas de Portugal.
Trata-se de um troço inserido no perímetro da cidade, «que apresenta características urbanas e necessidades acrescidas de medidas de segurança rodoviária e de acalmia de tráfego que não se coadunam com as normas aplicadas às estradas nacionais», justifica autarca Mário Passos.
Entre as necessidades já sinalizadas está, por exemplo, uma manutenção mais próxima e eficiente da via; a construção de uma nova rotunda e de novas ligações no âmbito da Unidade de Execução Urbanística em curso para esta área norte da cidade e que, segundo a Câmara Municipal, vão melhorar os acessos ao Hospital de Famalicão e ao Centro de Atletismo que está a ser construído na zona de Talvai.
A vontade do Município em “receber” a 9 de Julho foi recentemente reforçada, na reunião que juntou o autarca famalicense e responsáveis da IP e da qual saiu, recorde-se, o reforço da segurança pedonal da ER 206 entre Vila Nova de Famalicão e Guimarães.