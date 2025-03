Famalicão: Câmara Municipal reforça iluminação no centro da cidade

No último ano, a Mercadona faturou 38.835 milhões de euros, um aumento de 9% face ao ano de 2023, e criou mais de 6 mil novos postos de trabalho.

No total, são 110.000 pessoas que trabalham na empresa de supermercados, entre Portugal e Espanha, com as quais a Mercadona partilhou 700 milhões de euros em prémios.

Em cinco anos após ter iniciado a operação em Portugal, onde investiu mais de 1.000 milhões de euros, a Mercadona registou 7 milhões de euros de resultado positivo da atividade no país.

Em 2024, a Mercadona criou mais de 6.000 novos postos de trabalho estáveis e de qualidade, 1.700 em Portugal e 4.300 em Espanha.

Para reconhecer o esforço, compromisso e exemplo de uma equipa de alto desempenho, a Mercadona aumentou o salário em 8,5 %, mais de 5 pontos percentuais acima do IPC de Portugal e de Espanha, além de partilhar uma remuneração variável por objetivos (prémio), relacionada com lucros da empresa, de 700 milhões de euros. O que faz com que, em Portugal, um colaborador com mais de 4 anos de antiguidade tenha recebido, no dia 1 de março deste ano, cerca de 4.500 €/brutos em remuneração variável, o correspondente a 3 mensalidades.

No presente ano, a empresa prevê investir mais de 1.000 milhões de euros e criar mais de 1.000 postos de trabalho em 2025. Do mesmo modo, as suas previsões incluem um aumento de 3,5 % nas suas vendas, para atingir os 40.100 milhões de euros, e a consolidação de um lucro idêntico ao do último exercício.

Para Portugal, a empresa tem previsto um investimento de mais 157 milhões de euros e a abertura de 10 novas lojas, chegando, no decorrer do ano, à cidade de Lisboa, onde abrirá dois supermercados.