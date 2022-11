Famalicão: Câmara Municipal trabalha na reabilitação do Estádio Municipal

Na passada quinta-feira, o Centro Social da Associação de Moradores das Lameiras foi palco da entrega de prémios do concurso de fotografia “Um Olhar, sobre o Mundo”, organizado pelo Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social da instituição. O concurso visou homenagear a coragem diária de milhões de pessoas que sofrem com a pobreza, tal como pretendeu alerta a população para este flagelo Mundial. O evento, com 14 fotografias a concurso, contou com todos os participantes inscritos e teve a atuação musical da sala dos 5 anos do pré-escolar.

O presidente da Associação de Moradores das Lameiras, Jorge Faria deixou uma mensagem de agradecimento a todos, assinalando o «enorme gosto que temos ao realizar este tipo de concursos e queremos torná-los cada vez melhores». Vânia Barbosa, técnica do Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social, deixou uma mensagem de agradecimento aos patrocinadores deste concurso, CARFOTO, e ao júri, Nuno Rocha, da produtora Filmes da Mente, e aos parceiros do Teatro Didascália. A votação decorreu pela votação do júri e online na página do Facebook da Associação.

O primeiro prémio foi atribuído a Nayara Guimarães, que participou com o tema “Habitação”, tendo sido atribuído um voucher para uma sessão fotográfica até 4 pessoas e um poster no formato de A3; o segundo prémio foi para Luís Costa, com o tema “Os Rendimentos como Exclusão Social”, com direito a um voucher, para uma sessão fotográfica até 2 pessoas e um poster em A4; o terceiro prémio foi atribuído à equipa MALÉ, com o tema “Trabalhadores Pobres” tendo sido atribuído uma sessão de 4 fotografias individuais. Os vencedores da votação online foi a sala dos 5 anos do Pré-Escolar, com o tema “Distribuição da Pobreza pelo País”, que recebeu uma tela com a fotografia que levaram a concurso. Todos os restantes participantes receberam um certificado de participação.