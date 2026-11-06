A pedido da Junta de Freguesia de Fradelos foi revogado, por mútuo acordo, o contrato de comodato celebrado com o Município de Famalicão para a construção do multiusos no lugar da Gandra.

A Junta de Freguesia alega que os procedimentos formais e a complexidade da empreitada exigem meios e recursos técnicos especializados de que a Junta de Fradelos não dispõe, razão pela qual não conseguiu concluir a obra.

Esta quinta-feira, em reunião de Câmara, foi dado o consentimento para a revogação do contrato, cabendo agora ao Município finalizar o pavilhão.

Recorde-se que o contrato data de junho de 2013, cabendo à Junta de Freguesia a construção do equipamento, embora com financiamento da Câmara. Depois, foi aberto um processo de investigação porque o tereno era Reserva Agrícola Nacional, e não podia ali ser construído um edifício daquela natureza.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, lembra que o problema com a classificação do terreno foi ultrapassado há mais de um ano, com o pedido de desclassificação junto da RAN, e que «não há constrangimentos formais» que impeçam a obra de terminar.

Mário Passos realça que aquele multiusos é diferente dos demais porque vai ter mais valências que possibilitem apoiar o Parque Natural (projeto Life), que tem espécies protegidas, e que ali está a nascer ao lado. O vereador do Ambiente, Hélder Pereira, acrescentou que aquele parque vai ser importante do ponto de vista da educação, porque vai receber visitas de escolas, mas também vai servir os agricultores por via de uma bacia de retenção de água.

PS diz que não pactua com algo «ilegal»

O Partido Socialista tem dúvidas sobre a revogação do contrato com a Junta de Freguesia de Fradelos. «Na altura havia condições para avançar com a obra e depois deixou de haver, se ela é, e sempre foi, financiada pelo município? Não conseguimos perceber». A reação é do vereador Eduardo Oliveira, que acredita que a razão é o «processo de investigação que está no Ministério Público». O autarca socialista lembra que «desde início alertamos que a construção deste multiusos estava a acontecer numa área protegida». O autarca socialista diz ser a favor do multiusos, mas acrescenta que «não podemos pactuar com algo que não é certo e que é ilegal».