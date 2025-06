Famalicão: Câmara notificada pela Polícia Judiciária por causa de contratos efetuados nos últimos anos

Famalicão: Exposição na Casa do Território alerta para as alterações climáticas

A Casa do Território abriu ao público ‘Pós-Terra’, de Miguel Ângelo Marques. A instalação artística visa sensibilizar para as alterações climáticas e para a forma como a ação humana pode e deve melhorar.

A exposição inclui vários objetos, como esculturas em vidro, fotografia, pinturas em parede, vídeos e ainda uma pequena biblioteca com livros relacionados com a temática.

A exposição, aberta até março do próximo ano, é de entrada gratuita e durante a sua vigência tem lugar um programa paralelo com atividades artísticas e de sensibilização ambiental para todas as idades, com ênfase para as atividades destinadas à comunidade escolar ao longo do ano letivo 2025/2026.

No próximo domingo, a exposição é o mote para a sessão do Devesa em Família, desta vez sob o tema “Imaginar o Pós-Terra – Ideias para um mundo melhor”. Os inscritos poderão contar com uma oficina e uma visita guiada à exposição pelo próprio artista. As inscrições são gratuitas, mas de caráter obrigatório. Os interessados poderão fazê-lo através do site www.parquedadevesa.com

O artista plástico é um pintor figurativo natural de Guimarães, tendo concluído o Mestrado em Artes Plásticas na Escola de Artes e Design das Caldas da Rainha. É fundador da Escola de Desenho Inconvencional, em Braga, e atualmente é professor assistente de Desenho e Composição no Instituto Politécnico Cávado e do Ave. O artista expõe os seus projetos desde 2015, quando tinha apenas 21 anos de idade.