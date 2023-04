Famalicão: Câmara pretende levar Departamento de Ambiente para a ex-repartição de Finanças

O dia 15 de abril reserva mais uma novidade BTT em Famalicão. Numa organização da Associação Amigos do Pedal, decorre a Conquer Famalicão by GPS, uma prova sem cariz competitivo que levará os participantes aos locais mais recônditos e bucólicos do concelho, usando os belíssimos singletracks, trilhos e bosques tão típicos da região.

Nesta prova, não há pressa e os participantes podem partir entre a 8 e as 9h30, a partir da Alameda Francisco Sá Carneiro, junto à renovada estação rodoviária de Famalicão. Não há hora para chegar; apenas a obrigação de desfrutar, conviver e divertir-se.

O percurso, que terá duas distâncias, 70 e 35 km, apenas será revelado dois dias antes da prova e enviado por email para os participantes.

As inscrições decorrem em www.classificacoes.net, com um custo de 7 euros (parte da receita reverte para a Refood).

A dinâmica da prova é muito simples. Os participantes, após o levantamento do kit de participação, são livres de iniciarem o passeio, passando a estar em autonomia. O objetivo é encarar o dia como um desafio e uma aventura em cima da bicicleta, sem correrias e desfrutando dos locais por onde vão passar.

O Secretariado funciona na sexta-feira, dia 14 abril, entre as 18 horas e as 21 horas, e sábado, dia 15 abril, entre as 8h00 e as 9h30. Após o levantamento do kit de participação, são livres de iniciarem o passeio, com navegação tipo GPS.