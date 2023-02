Famalicão: Câmara promove conferência sobre a Inclusão, Educação e Saúde

Os Lions de Portugal, em parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro, atribuem todos os anos Bolsas de Investigação Médica na área do Cancro Infantil no âmbito do Projeto Lucas e apoiam instituições oncológicas pediátricas.

Nesta medida, o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão tem-se empenhado em levar a bom porto mais uma edição da Campanha Lucas, contribuindo desta forma para a luta contra o Cancro Infantil. Até à data já recolheu donativos correspondentes a 3.012 pacotes de Bolachas Lucas, 80 Bonecos Lucas e 36 Postais Lucas.

Esta informação é avançada no dia 15 de fevereiro, data em que se assinala o Dia Internacional da Criança com Cancro. Por ano, surgem em Portugal cerca de 400 novos casos de cancro infantil em Portugal.

O Dia Internacional da Criança com Cancro foi criado pela Childhood Cancer International e tem como objetivo ajudar todas as crianças vítimas de cancro a conseguirem acesso a melhores tratamentos e medicamentos, bem como dar apoio às suas famílias e amigos. Com este dia pretende-se educar o público em geral sobre o cancro na criança, promover o trabalho das entidades e organizações que trabalham nesta área e reunir verbas através de eventos de angariação de fundos.