A Câmara Famalicão vai reabrir ao trânsito automóvel a Rua Fernando Mesquita, restabelecendo a ligação entre a Avenida do Brasil, o CITEVE e o Parque da Devesa.

Segundo a autarquia, esta medida visa melhorar a acessibilidade a uma zona da cidade com grande afluência, onde se situam equipamentos de referência, ao mesmo tempo que contribui para reduzir o fluxo de trânsito na rotunda dos Moutados, principal acesso à Variante Nascente.

Antes da reabertura, prevista para o final da primeira quinzena de agosto, o município irá executar uma intervenção de cerca de 13 mil euros. A empreitada contempla a renovação do pavimento e a atualização da sinalização horizontal e vertical, com o objetivo de assegurar uma circulação mais segura para automobilistas, peões e ciclistas.