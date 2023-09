Famalicão: Câmara testa nova rotunda na Marechal Humberto Delgado

As festividades em honra de Nossa Senhora do Fastio, na freguesia de Arnoso Santa Eulália, decorrem de 17 a 24 de setembro e do programa, com vários momentos religiosos, realce para o concerto, na noite do dia 23, às 22h30, da banda 4 Mens.

As celebrações começam já no dia 17, com missa na capela, às 8h30, seguida de uma caminhada pela freguesia. A tarde será preenchida com a atuação da Associação de Concertinas Monte Santo André. De 20 a 22, às 21 horas, celebra-se missa.

A programação festiva concentra-se no fim de semana de 23 e 24. No primeiro dia, sábado, o Grupo de Bombos Barcelinhos vai percorrer a freguesia; às 20 horas, missa na igreja paroquial, seguida de uma procissão de velas até à capela de Nossa Senhora do Fastio. O grupo de bombos anima o recinto a partir das 21h30 e, trinta minutos depois, sobe ao palco Inês Pereira para, mais tarde, dar lugar aos 4 Mens, encerrando o dia com uma sessão de fogo de artifício.

No domingo, dia 24, às 11 horas, celebra-se missa campal junto à capela, prosseguindo os atos religiosos durante a tarde com sermão e procissão em honra de Nossa Senhora do Fastio. Para fim de festa, há folclore com a atuação do Grupo Folclórico de Nine e do Rancho Etnográfico de Ribeirão.

