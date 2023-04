Famalicão: Câmara vai alargar rua junto ao Parque da Devesa

A Junta de Freguesia do Louro, liderada por Manuel Silva, quer o alargamento do Parque da Formiga e a Câmara compromete-se a ajudar. Este foi um dos assuntos abordados na terça-feira, 11 de abril, na visita que levou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão ao Louro, em mais uma sessão do roteiro “Presidência de Proximidade”.

Com cerca de 2500 metros quadrados e várias valências, entre elas um parque infantil, espaço de merendas e bar, o Parque da Formiga foi inaugurado em 2017, com um apoio municipal na ordem dos 45 mil euros.

«É um espaço muito bonito, que trouxe mais qualidade de vida e bem-estar à população do Louro e a todos quantos visitam a freguesia. A intenção de alargamento de um espaço verde é sempre uma boa notícia e, por isso, a Câmara Municipal estará ao lado do executivo da Junta na concretização deste anseio», refere a propósito Mário Passos.

Durante esta visita, foi ainda solicitado apoio para a substituição do telhado de fibrocimento da antiga Escola Básica do Armental e para outras intervenções, nomeadamente, apoio para a pavimentação de várias ruas, entre elas a Rua do Outeiro Levado, que contará com um apoio municipal de 28 mil euros, da rua Dona Adelaide Marques de Sá e da Rua João Alves de Sá.

Como sempre acontece no roteiro “Presidência de Proximidade”, os autarcas reuniram com a comunidade local para a discussão de diversas problemáticas, sendo uma das mais sentidas a falta de soluções habitacionais na freguesia.

Recorde-se que esta foi a 33ª sessão do roteiro ‘Presidência de Proximidade’, que tem por objetivo aproximar os cidadãos do líder do executivo, alicerçada numa gestão municipal aberta e inclusiva, que resulta de um compromisso assumido pelo Presidente da Câmara Municipal aquando o início do mandato.