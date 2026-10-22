No dia 28 de outubro, o município de Famalicão vai sortear 65 novas habitações entre os candidatos a uma renda acessível no âmbito do 1.º Direito, com as tipologias T1, T2 e T3, em dois empreendimentos nas freguesias de Oliveira Stª Maria e Telhado.

«Somos dos concelhos em Portugal que mais habitação pública conseguiu», referiu o presidente da Câmara Municipal de Famalicão. Mário Passos recorda que são quase 200 habitações nesta rubrica, que conta com fundos europeus.

Já foram entregues dez habitações e, agora, serão mais 65 e os inquilinos deverão receber as chaves ainda antes do Natal.

Há mais de um ano que os serviços municipais foram recebendo candidaturas que foram avaliadas segundo critérios pré-estabelecidos. As pessoas têm que estar no mercado de arrendamento e têm que auferir algum tipo de rendimento, seja por reforma ou trabalho, mas em montantes que não chegam para as rendas do mercado livre.

O município dá, ainda, conta que entre os candidatos, há quem espere por outros sorteios em zonas que sejam mais convenientes, de acordo com relações familiares, de escola dos filhos ou locais de trabalho. O edil lembra que há mais do dobro de casas ainda para entregar.

Recorde-se que as candidaturas ainda decorrem, pelo que a classe média de menores rendimentos ainda se pode habilitar, inscrevendo-se nos serviços do município.