O artista famalicense Carlos Ferreira, tem 47 anos e é natural e residente na freguesia da Carreira. Desde os oito anos de idade que canta no Grupo Coral desta paróquia, tendo também integrado o movimento escutista.

Depois dos 20 anos, frequentou aulas de teclado e começou a interpretar, em sessões de karaoke, canções de grandes nomes da música portuguesa. Em 2006, ingressou no CCM – Centro de Cultura Musical, onde teve aulas de canto com a mezzo-soprano Janete Ruiz, aprofundando os seus conhecimentos de canto lírico. Posteriormente, frequentou aulas de composição musical com o professor José Alexandre Reis.

A partir de 2009, começou a atuar em diversos eventos e concertos, apresentando-se como «Tenor Carlos Ferreira», acompanhado por vários músicos.

Fez também parte do Coro da Igreja de Santa Cruz, em Braga, sob a direção do maestro José Carlos Miranda. Desde 2011, colabora com o Real Colégio de Landim, participando em vários eventos.

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Ao longo do seu percurso, participou em diversos programas televisivos, destacando-se, em 2014, a sua presença no «Factor X», da SIC, onde interpretou os temas «Nessun Dorma», «O Sole Mio» e «Barcelona». Este ano, participou também no programa «Funtástico», da TVI, onde apresentou mais três temas.

Desde 2014, tem somado inúmeras participações em diferentes coros e grandes eventos. Merece especial destaque a interpretação do Hino Nacional, «A Portuguesa», em todas as edições do Campeonato do Mundo de Dança Desportiva, realizado em Famalicão, sob a égide da Federação Portuguesa de Dança Desportiva e com organização da Escola Gindança.

Em 2022, frequentou uma masterclass orientada pela consagrada soprano Elisabete Matos. Desde então, integra a Fraternidade Nuno Álvares, em Bente, onde desempenha funções de maestro do Coro FNA e Catequese.

Paralelamente, começou a escrever letras e a compor músicas, inspirado pela energia do pop rock e apostando em canções de cariz autobiográfico. Este percurso deu origem a um novo projeto musical, denominado «Cami Ferreira», que culminou na gravação do seu primeiro álbum, intitulado «Despertar», na SPL Produções.

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Recentemente editado pela País Real, o álbum «Despertar» reúne dez temas: «Rendido ao Teu Olhar», «Alma», «Saudade», «É Urgente», «Dava por Mim às Voltas», «Peça sem Repetição», «Poeta de Amor sem Fim», «Guerra e Paz», «Todo o Meu Tempo é para Ti» e «Cuidar de Ti».

«Despertar» é uma obra de recomeço, criada para inspirar quem a ouve a olhar em frente e a acreditar em novos caminhos.

No passado sábado, Cami Ferreira esteve no programa «As Nossas Raízes», da Rádio Cidade Hoje, onde deu a conhecer o seu trabalho discográfico, que já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. Para mais informações, o e-mail: tenorcarlosferreira@gmail.com.ManSanches