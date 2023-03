Famalicão: Camião que transportava vacas despistou-se e tombou na A7

A Mercadona, empresa de supermercados, aumentou as suas vendas consolidadas em superfície constante em 11% em 2022, para os 31.041 milhões de euros. Deste total, 30.304 milhões correspondem à faturação da empresa em Espanha e os restantes 737 milhões de euros são relativos à faturação em Portugal, onde conta já com 39 lojas.

Em 2022, a empresa trabalhou, em conjunto com os fornecedores com os quais colabora, para se adaptar ao complexo contexto derivado do aumento dos preços da energia e também das matérias-primas, com o consequente impacto no preço de custo dos produtos na origem.

Para minimizar o impacto desta inflação nos preços de venda ao público, a empresa implementou inúmeras medidas para reduzir custos e multiplicar a eficiência, o que lhe permitiu melhorar a produtividade em 7% face a 2021, melhorando, uma vez mais, a gestão da empresa. Exemplos disso são o desenvolvimento do DPP, uma ferramenta que representou um investimento de 5 milhões de euros, e que permite saber exatamente os custos inerentes a cada produto, em cada um dos seus processos, bem como a sua rentabilidade; ou a consolidação do Modelo de Organização de Lojas para, de forma científica, alocar a cada etapa de venda ou secção as pessoas necessárias para cada tarefa, o que implica melhorias importantes para o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos colaboradores de loja.

Graças a tudo isto, e especialmente ao esforço mental dos 99.000 colaboradores e 3.000 fornecedores da empresa, a Mercadona conseguiu oferecer aos seus clientes um sortido eficaz e de qualidade efetiva, como comprova o facto de o aumento médio do seu PVP ter sido de aproximadamente 10% em 2022. De facto, graças a este esforço partilhado para travar o impacto dos preços de custo na cesta de compras dos 5,7 milhões de famílias que depositam a sua confiança na Mercadona, a empresa, através da eficiência de custos e produtividade, conseguiu poupar mais de 375 milhões de euros no seu conjunto. Tudo isto resultou numa redução da margem em 0,6 pontos, o que faz com que a rentabilidade da empresa seja uma das mais baixas da sua história, 0,025€, comparativamente com os 0,027€ de 2021.