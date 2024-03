Famalicão: Camilo Castelo Branco em Itália através do Programa Erasmus+

Estão a decorrer as celebrações da Semana Santa em Santa Maria de Arnoso. Esta quinta-feira, às 21 horas, na Igreja Paroquial, será lembrado o início da Paixão do Senhor com o Lava-Pés (aos Apóstolos), seguido da Ceia do Senhor e, no final, sai a Procissão do Senhor “Ecce Homo”, com a imagem do Senhor da Cana Verde a ser transportada até ao Alto do Calvário.

Na sexta-feira, à mesma hora, no Alto do Calvário, decorre a via-sacra seguida da Procissão da Enterro do Senhor, onde o esquife com o Senhor morto a sair da Capela do Senhor dos Passos em direção à Igreja Paroquial.

Na conclusão o Tríduo Pascal da Semana Santa, no dia 30 de março, às 22 horas, terá lugar a celebração da Vigília Pascal.