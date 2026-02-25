Concelho

Famalicão: Camilo Castelo Branco lidera concelho na Bolsa de Turismo de Lisboa

O concelho de VN Famalicão está na 36.ª edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre a partir de hoje até domingo. Na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, o município aposta na promoção do território, através da cultura, pelo turismo literário e na enogastronomia para captar a atenção de visitantes.

O ponto alto da representação famalicense está marcado para a tarde desta quinta-feira, às 15h00, no auditório da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, com a apresentação de “Camillo – Rotas do Escritor”, iniciativa que pretende consolidar Famalicão como um destino de referência no turismo literário, valorizando a herança histórica de Camilo Castelo Branco.

Os produtos locais também estão em destaque com uma prova de vinhos do produtor Vinevinu e um showcooking sobre a “Galinha Mourisca”, cuja receita conta da obra camiliana “O Santo da Montanha”, prato que será confecionado pelo Chef Renato Cunha, do Restaurante Ferrugem.

A presença famalicense em Lisboa estende-se ainda para fora do recinto da BTL. No âmbito das comemorações do bicentenário do nascimento do escritor de Seide, a Estação do Rossio acolhe, até 8 de março, a exposição itinerante “Livro Aberto – Camillo: Rotas do Escritor”. A inauguração da mostra decorre hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro, às 17h00, com a presença do vereador do Turismo, Augusto Lima.

Famalicão: Agrupamento de Escuteiros de Vilarinho organiza feiras das sopas

O Agrupamento 1087 de Vilarinho das Campas organiza no dia 28 de fevereiro, sábado, com início às 18h30, a segunda edição da Feira das Sopas. No salão paroquial da freguesia haverá cinco tipos de sopa, bifanas, serviço de bar, sobremesas e animação.

A entrada custa cinco euros, com inscrição junto dos escuteiros.

Famalicão: Há três jogadores que não vão a Vila do Conde

O FC Famalicão prepara a curta viagem a Vila do Conde, na noite do próximo domingo. Para este encontro, o treinador Hugo Oliveira não poderá contar com o defesa central Justin de Haas, com o médio e capitão de equipa, Gustavo Sá, e sem o defesa Pedro Bondo, todos a cumprir castigo.

Léo Realpe e Rafa estarão na linha de partida para substituir os companheiros castigados, sendo que a meio campo podem haver várias opções para o lugar de Gustavo Sá. No entanto, Pedro Santos, que recentemente substituiu o então castigado Mathias de Amorim, pode regressar ao onze.

Perante estas ausências, o treinador da equipa diz-se tranquilo porque «temos um grupo extremamente equilibrado que luta, todos os dias, para ganhar espaço. Temos jovens jogadores que querem oportunidades» e com o Rio Ave «vão jogar 11 jogadores esfomeados por lutar por mais uma vitória», considerou Hugo Oliveira, no final do jogo desta segunda-feira, com o Casa Pia.

Megaoperação da GNR atinge Famalicão: 14 detidos por tráfico de droga

Catorze pessoas foram detidas na terça-feira numa operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) contra o tráfico de droga, que decorreu em vários concelhos do Grande Porto e em Vila Nova de Famalicão, onde foram realizadas algumas das diligências.

Entre os detidos estão 12 homens e duas mulheres, na sequência de uma investigação que se prolongou durante cerca de dois anos, informou o Comando Metropolitano do Porto da GNR. A operação incluiu 22 buscas, maioritariamente em residências, mas também num estabelecimento de restauração e num armazém.

As autoridades apreenderam mais de cinco mil doses de haxixe, além de MDMA, cocaína, ecstasy, canábis, cetamina e cogumelos alucinogénios. Foram também apreendidos 10.741 euros em dinheiro, armas de fogo, balanças de precisão, viaturas e uma estufa destinada ao cultivo de canábis, entre outro material associado à atividade ilícita.

No decorrer da operação, quatro pessoas foram ainda constituídas arguidas por posse de droga.

Os detidos foram constituídos arguidos e o processo foi remetido ao Tribunal Judicial de Penafiel. A ação contou com o apoio de várias unidades da GNR e da Polícia de Segurança Pública (PSP), envolvendo meios de diferentes distritos da região Norte.

Famalicão: Câmara recusa que “efe” seja concorrência à comunicação social

O município de Famalicão reagiu às críticas sobre a sua publicação, designada “efe”, dizendo que resulta da reformulação do Boletim Municipal, uma publicação que era editada há anos. Acrescenta que já não é a primeira vez que acontecem mudanças.

No entanto, o município recusa que seja uma concorrência à imprensa local e regional, por quem, garante, «ter um enorme respeito e com quem tem mantido uma profícua colaboração institucional».

Desta vez, além da designação, porque de Boletim Municipal passa a “efe”, muda também o design e o formato, e o município reconhece também alterações ao nível do conteúdo. «Deixa de ser uma publicação centrada na atividade autárquica, para ser também um instrumento de valorização do território e dos seus protagonistas», menciona.

Para além disso, o município lembra que esta continua a ser uma publicação institucional, propriedade da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, tal como consta na ficha técnica da publicação.

Justiça espanhola volta a dar razão a jovens famalicenses: Não houve sexo forçado em hotel de Gijón

O Tribunal Superior das Astúrias confirmou, esta terça-feira, a absolvição dos quatro jovens de Braga e Vila Nova de Famalicão acusados de alegada violação coletiva em Espanha.

A decisão foi tomada no Palácio da Justiça de Oviedo e mantém o entendimento já assumido pelo Tribunal de Gijón, que em novembro de 2025 tinha ilibado os arguidos. Foi ainda rejeitado o pedido de nulidade do acórdão absolutório, apresentado pelo Ministério Público e pela representante legal das duas queixosas.

No acórdão, aprovado por unanimidade, os juízes da segunda instância consideram que a primeira decisão foi correta, defendendo que não ficou provada qualquer situação de sexo forçado. O coletivo reconhece que existiram relações sexuais entre os envolvidos, mas entende que foram consentidas pelas duas jovens espanholas, uma das Astúrias e outra do País Basco.

O caso remonta a julho de 2021 e envolve factos alegadamente ocorridos num hotel em Gijón. Dois dos principais arguidos chegaram a cumprir prisão preventiva, entre 26 de julho e 10 de setembro desse ano, no Centro Penitenciário das Astúrias, em Villabona.

Famalicão: Menino de 7 anos pediu a camisola ao árbitro… e ainda levou os cartões e a moeda

O Bernardo, de apenas 7 anos, atleta da formação do FC Famalicão, tem uma notória paixão pelo futebol e não esquece todos os protagonistas. Habitualmente, os adeptos exibem cartazes a pedir a camisola de um jogador, mas o Bernardo pediu a do árbitro André Narciso, que arbitrou o encontro desta segunda-feira, entre o FC Famalicão e o Casa Pia.
O menino, que sonha com o futebol e adora ver e analisar os lances dos jogos, para além da camisola autografada, recebeu de André Narciso os cartões e a moeda de saída de jogo.
André Narciso teve um bonito gesto e o Bernardo, feliz com a vitória do Famalicão, teve uma noite para mais tarde recordar.