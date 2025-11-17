Famalicão: Camilo continua vivo e afirma-se entre várias gerações

No passado sábado, 15 DE novembro, a Casa dos Caseiros da Casa de Camilo, em Seide, foi palco da apresentação da obra “Olhares Camilianos, Divagações Díspares e Intemporais”, momento que lotou o espaço com autores, amigos e familiares.

A embelezar a cerimónia, esteve o Grupo das Braguesas, do Liberdade Futebol Clube. Das várias intervenções, destaque para a do organizador da obra, Nilton Marlúcio de Arruda e a de Reinaldo Ferreira, camiliano que, por momentos, vestiu a pele do escritor, incluindo a indumentária.

Presentes no evento, a vereadora da Cultura, Susana Pereira, e Ricardo Mendes, presidente de Junta da UF de Famalicão e Calendário.

Num dia, com condições climatéricas pouco favoráveis, este evento terminou com momentos de convívio, a degustar umas castanhas quentinhas, um saboroso vinho da região, entre outros acompanhantes.

Camilo continua vivo e a afirmar-se entre várias gerações. E tudo isto, após duzentos anos do seu nascimento.

Recorde-se que esta obra resultou de um curso de Escrita Criativa sobre o escritor. Decorreu no Porto, entre os meses de maio e julho, com orientação do professor Nilton Marlúcio de Arruda. Neste período, 16 pessoas escreveram sobre Camilo, de forma livre e criativa. Da obra constam textos ficcionais, crónicas e poemas, um dos quais famalicense (José Ferreira). Uma iniciativa com o apoio do Código Simbólico Associação Sociocultural e sob o alto patrocínio da CCDR-NORTE.