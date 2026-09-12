“Camilo e a Música – textos, comentários e notas”, de João Paulo Braga e Rui Mesquita vai ter segunda edição que será apresentada a 18 de setembro. O local escolhido é a Biblioteca Municipal Camilo Branco, às 18h30. A sessão contempla, ainda, interpretações musicais dos temas do CD incluído no livro.

Recorde-se que a primeira edição foi apresentada a 16 de julho deste ano no auditório da Escola Secundária Camilo Castelo Branco. O livro, editado pela Editorial Novembro, tem textos do escritor Camilo Castelo Branco e aborda composições musicais inspiradas na sua obra e na sua figura. Integrado na publicação, o CD inclui 21 temas gravados no estúdio The Village.