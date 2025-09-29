Famalicão: Camilo está em exposição no centro da cidade

A exposição “Camilo – Rotas do Escritor” está patente na Praceta Cupertino de Miranda até 24 de outubro. A mostra é uma viagem cultural que celebra a memória e a atualidade do escritor, através de painéis ilustrados, excertos literários e referências à rota camiliana.
A inauguração decorreu este sábado, no decurso do Dia do Mundial do Turismo. Momentos antes, teve lugar a sessão protocolar de formalização de novas adesões ao projeto “Camilo – Rota do Escritor”, que passa a contar com os municípios de Fafe, Braga, Vila Real, a Fundação Cupertino de Miranda e o Grupo IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. que se juntam ao município de Ribeira de Pena, Confraria do Bom Jesus do Monte, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Teatro Nacional São João, Livraria Lello, Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, Centro Português de Fotografia e CCDR Norte I.P. (Património Cultural).
Vila Nova de Famalicão celebra, este ano, os 200 anos do nascimento de Camilo, figura incontornável da literatura nacional. Por isso, o escritor parte da identidade de Vila Nova de Famalicão, «pelo que continuaremos a trabalhar, junto com os nossos parceiros, para que o seu nome e obra permaneçam vivos», declarou Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão.