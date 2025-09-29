Famalicão: Camilo está em exposição no centro da cidade

A coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ (PSD/CDS-PP) acusa o candidato do Partido Socialista, Eduardo Oliveira, de irresponsabilidade alarmista a propósito das declarações acerca do futuro do Hospital de Famalicão. «Um candidato a presidente da Câmara Municipal não pode ser tão leviano nas suas declarações e criar um sentimento de medo na comunidade como estratégia para ganhar votos», acusa a coligação Mais Ação, Mais Famalicão, que garante não haver qualquer fundamento para qualquer fecho.

E a propósito do movimento cívico que Eduardo Oliveira vem falando, desde há quatro anos, que dê origem a uma onda de reivindicação por um novo hospital, a Coligação Mais Ação, Mais Famalicão pergunta porque é que o candidato do PS à Câmara de Famalicão não liderou esse movimento, quando «dependia apenas de si», e que podia usar o estatuto de deputado (que exerceu no tempo de António Costa) para o colocar em prática.

«O alegado encerramento do Hospital de Famalicão, que conheceu importantes investimentos custeados pela Câmara Municipal e pelos empresários famalicenses, nunca foi tema, não é tema e não o será no futuro certamente», acusa Jorge Paulo Oliveira (foto).

O porta-voz da candidatura ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ acusa o candidato socialista de proferir outras declarações «desligadas da realidade», dando como exemplo projetos que promete fazer com recurso ao PRR, «desconhecendo que o PRR termina em meados de 2026, não existindo já margem para encaixar projetos que não estejam lançados e com processo em desenvolvimento». Dá o exemplo do financiamento de um Centro Intergeracional, «que ninguém sabe exatamente em que consiste», critica.

«Os compromissos eleitorais não bastam ser sonantes. Têm que ter substância e ser exequíveis. Não parece ser essa, contudo, a preocupação do candidato à Câmara de Famalicão do Partido Socialista, preocupado que está em ir atrás do populismo e de títulos para as redes», acusa.

Quanto ao plano do PS para o centro urbano, a coligação diz que Eduardo critica a «aposta em eventos-âncora que trazem milhares de pessoas à cidade e dinamizam a economia e o comércio».

No comunicado, a coligação diz que a candidatura de Mário Passos é a única «feita de experiência, de arrojo, de ambição, de realismo e seriedade».