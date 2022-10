Famalicão: Camilo vai ter casa cheia esta sexta e sábado

A 6.ª edição dos Encontros Camilianos realiza-se no Centro de Estudos Camilianos no próximo fim de semana, dias 14 e 15 de outubro, com casa cheia. Esta iniciativa coincide, este ano, com a celebração dos 100 anos de abertura ao público da Casa-Museu de Camilo.

O evento, que se debruça sobre a promoção da obra de Camilo Castelo Branco, arranca esta sexta-feira, com a realização de um roteiro camiliano ao centro histórico de Braga, durante o qual serão evocados episódios biográficos do novelista e lugares ou edifícios frequentados por Camilo que serviram de cenário para as suas produções ficcionais. À noite, pelas 21h30, o GRUTACA apresenta “Entre a flauta e a viola”, uma peça de teatro cómico de Camilo Castelo Branco, no auditório do Centro de Estudos.

Os trabalhos do segundo dia dos Encontros Camilianos arrancam às 09h30. A conferência inaugural será moderada pelo docente João Paulo Braga, da Universidade Católica de Braga, e contará com a intervenção de Eunice Maria Ribeiro, da Universidade do Minho, que abordará o tema “Retratos Camilianos: aproximações e enigmas”.

Pelas 10h30, segue-se a inauguração da exposição “A tebaida do Mestre de Seide – 100 anos de memórias de uma casa-museu”, que explora os factos mais importantes relacionados com o pulsar da Casa Museu de Camilo desde 15 de outubro de 1922 até à atualidade.

As comunicações em torno de Camilo prosseguem às 11h00. Segue-se um almoço com ementa camiliana, às 13h00, e a conferência de encerramento, pelas 14h30, com a apresentação de Maria de Fátima Marinho, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre o tema “Camilo Castelo Branco: da figura controversa às controversas figuras” e a apresentação do livro “Camilo Castelo Branco e a atração dos abismos”.

A apresentação da Casa-Museu como sede do projeto “Camilo – Rotas do Escritor” está agendada para as 16h00, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos. Pelas 16h30 haverá ainda lugar para uma visita guiada à Casa-Museu de Camilo.

O projeto “Camilo – Rotas do Escritor”, como ponto alto dos Encontros Camilianos deste ano, conta com o envolvimento de outras instituições, além das famalicenses, e cidades do norte do país com forte ligação histórica ao romancista, como Braga, Porto e Ribeira de Pena. O objetivo é materializar e potenciar uma rota literária em torno do património vivencial, literário e arquitetónico camiliano.

Promover o debate e a reflexão interdisciplinar em torno das temáticas camilianas, contribuindo para a melhor promoção e divulgação da vida e obra de Camilo Castelo Branco, é um dos grandes propósitos dos Encontros Camilianos de São Miguel de Seide.