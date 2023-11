Famalicão: Caminhada a favor da Cuidar Maior

Está a ser organizada uma caminhada a favor da Cuidar Maior. Estão na organização da iniciativa a Farmácia da Devesa, com apoio do Lions Clube de Famalicão e da Associação de Diabéticos de Famalicão.

“Caminhada Cuidar Maior” está marcada para o dia 12 de novembro, a partir da Farmácia da Devesa, que fica numa das entradas do Parque da Devesa. Às 9h30 serão realizados rastreios grátis à glicémia e tensão arterial e, uma hora depois, começa a caminhada que vai percorrer o parque, terminando na Praça da Cidadania. Inscrições, pelo 913 999 780, tem um custo de 5 euros.

A Cuidar Maior, com sede em Requião, tem ações no terreno de apoio aos cuidadores informais do concelho e não só. Uma entidade que já recebeu o apoio do Lions Clube de Famalicão que, aliás, estabeleceu um protocolo com a Cuidar Maior no sentido de proceder à cedência de ajudas técnicas, disponíveis em grande parte graças à parceria com o Lions Clube Roissy Pays de France.

Preparando o Dia Mundial da Diabetes, que se celebra a 14 de novembro, no dia da Caminhada Cuidar Maior (12 de novembro), a Farmácia da Devesa disponibilizou-se, ainda, à semelhança do ano transato, para a realização de rastreios gratuitos à glicémia.