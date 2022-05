Famalicão: Caminhada Concelhia pelo Louro, Lemenhe, Cruz e Mouquim

A 9.ª caminhada Concelhia está marcada para este sábado, dia 14 de maio, com saída às 14h30, junto à Capela do Santo do Monte, no Louro, para um percurso de 16 km, pelas freguesias de Lemenhe, Cruz, Mouquim e Louro. É um percurso de dificuldade moderada, pelo património artístico e natural desta região.

Os interessados devem inscrever-se através do site www.famalicaodesportivo.pt/caminhada concelhia, até às 12 horas desta sexta-feira, dia 13 de maio, ou presencialmente no próprio dia, junto da organização.

É recomendável o uso de calçado e roupa desportiva confortável, além de água.

Com início no alto do monte de S. Barnabé, junto à capela do Santo do Monte, o trajeto passa por campos e matas, moinhos, casas agrícolas e senhoriais, além de vinhas. Depois, seguem por um estradão de terra batida que percorre um eucaliptal, atingindo o ponto mais elevado do caminho (250m) e o meio da caminhada. Inicia-se a descida pela Mata e Quinta de Pindela, em São Tiago da Cruz, classificado como Monumento de Interesse Público. Junto à Adega da Casa da Torre avança para a ecovia da Formiga, com regresso ao ponto de partida: o terreiro do Santo do Monte.

Refira-se que as Caminhadas Concelhias são promovidas pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em parceria com as associações Calcantes, Grucamo e Corpo Nacional de Escutas. A sua organização tem dado origem à criação dos Trilhos de Famalicão, cinco deles já sinalizados e com informação disponível a partir do portal do município.