Famalicão: Caminhada das 3 Capelas em Joane

Na tarde do dia 21 de setembro, a partir das 15 horas, realiza-se a Caminhada das 3 Capelas. O local de saída e chegada é na igreja de Joane, com passagem pelas capelas de São Bento, Santos Passos e Senhora da Carreira.

As inscrições, até 14 de setembro, podem ser feitas na igreja paroquial, no final das missas de fim de semana. E-mail: caminhada3capelas@gmail.com

O preço da inscrição é de 4 euros até aos 12 anos, subindo para 6 euros a partir desta idade.

Cada participante tem direito a um kit composto por uma t-shirt e lanche.

As receitas do evento revertem a favor do Espaço de Convívio Paroquial.