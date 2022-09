Famalicão: Caminhada de Sensibilização para o Cancro Infantil

Ao final da tarde da próxima segunda-feira, pelas 19 horas, o Clube Ténis de Bairro comemora o décimo aniversário. Atualmente o clube tem 80 atletas na aprendizagem e prática da modalidade.

A comemoração terá a presença, entre outras personalidades, do presidente da Câmara Municipal de Famalicão e do presidente da Associação Ténis do Porto. Para além da celebração, o evento, contempla a passagem e inauguração do novo campo de ténis, no Parque Campus da Proteção Civil de Bairro.