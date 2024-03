Famalicão: Caminhada do Dia da Mãe em Joane

Para comemorar o Dia da Mãe, a Associação Teatro Construção organiza, no dia 5 de maio, às 10h30, a décima sexta edição da Caminhada do Dia da Mãe, com partida e chegada no Parque da Ribeira, em Joane.

Para além da caminhada, com 4km, a iniciativa contempla uma mega aula de fitness.

As inscrições, com um custo simbólico de 1 € para os adultos e gratuitas para as crianças até aos 12 anos, já se encontram abertas e podem ser feitas diretamente na sede da ATC, no ginásio (Fit Club ATC), ou através do e-mail: desporto@atc.pt. A data limite para as inscrições é o dia 4 de maio. Cada participante receberá uma rosa alusiva ao Dia da Mãe.