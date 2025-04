Famalicão: Caminhada do Dia da Mãe em Vermoim

Na tarde do dia 3 de maio, a partir das 15h30, o Agrupamento 125 e o Floresta BTT organizam a caminhada do Dia da Mãe, com saída do Pavilhão Municipal Terras de Vermoim.

Pode fazer a sua inscrição, que é obrigatória, em vários locais. Tem um custo de 5 euros, com oferta de um kit.

Esta caminhada tem uma distância de 5km.