Na manhã do dia 10 de outubro, pela prevenção e diagnóstico do cancro da mama e para angariar fundos para a esta causa, realiza-se a Caminhada Rosa. Trata-se de uma iniciativa da Associação do Voluntariado Hospitalar e do grupo Vencer e Viver, em articulação com a Unidade Local de Saúde do Médio Ave e apoio de outras instituições.

A caminhada, que também visa a angariação de fundos, tem início, às 10h30, no átrio do Hospital de Famalicão. A inscrição tem um custo de 5 euros (oferta de t-shirt e água) e pode ser feita através do 911 141 498 (Conceição), 913 544 900 (Ilídia) ou voluntariado.hfamalicao@chma.min-saude.pt