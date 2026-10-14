O desafio está marcado para a manhã de domingo, dia 25 de outubro, ao longo de 6 quilómetros, e inclui jogos, música ao vivo e plantação de árvores.

A iniciativa é da H2AVE – Associação Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, em parceria com o Município de V. Famalicão, e através da iniciativa “Relay of Heritage”.

A proposta é pensada para todas as idades e procede-se do seguinte modo: em equipas de 4 pessoas (ideais para famílias com crianças, avós ou grupos de amigos), os participantes partilham um percurso circular de cerca de 6 km onde o espírito de entreajuda substitui a competição. Ao longo do caminho, a equipa vai completando pequenos desafios e paragens temáticas. Haverá desafios lúdicos de reciclagem para os mais novos e graúdos; uma subida à emblemática Capela de S. Roque com apontamento histórico e música ao vivo; visita e desafio fotográfico no interior da icónica Fábrica Sampaio Ferreira; cada equipa terá a oportunidade de plantar a sua própria árvore na margem do rio (Azenha Velha) e dar-lhe um nome.

A concentração é às 9h00, na Didáxis, começando logo em festa com o aquecimento dinamizado pelos professores de Desporto do Município e animação musical da Tuna da ARRA.

A pensar no bem-estar de todos, a organização oferece a cada participante uma garrafa reutilizável, garante pontos de água no trajeto e um reforço alimentar no final.

As inscrições estão abertas e são gratuitas, pelo linkhttps://www.famalicaodesportivo.pt/_relay_of_heritage_-_caminhada_de_estafetas_pelo_patrimonio