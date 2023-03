Famalicão: Caminhada pelo património religioso é novidade nas festividades da Páscoa

Já é conhecido o programa para a Quaresma, Semana Santa e Páscoa, pela Confraria das Santas Chagas. Um dos destaques acontece no dia 25 de março, com a primeira caminhada pelo património religioso de Famalicão com início às 10 horas, no Centro Pastoral de Santo Adrião. Num percurso de 5,3 km pelas principais ruas do centro da cidade e freguesias limítrofes.

Na sexta-feira, dia 31 de março, via-sacra jovem, com saída da Igreja Matriz Nova, às 21h30, até à matriz antiga. A via-sacra faz parte das tradições mais acarinhadas pelos católicos, sobretudo durante a quaresma. É um exercício espiritual – e, em alguns casos, também físico – que ajuda quem a faz a reviver a paixão e morte do Senhor.

No fim de semana de 1 e 2 de abril, tem lugar a II edição do Certame Páscoa Doce, marcado para a Alameda D. Maria II, com início às 10 horas. Estarão presentes as confeitarias da cidade, com os doces e amêndoas tradicionais da época.

Ainda no dia 1 de abril, na animação da Páscoa Doce, atuam Apolo Famalicense Associação de Dança (10 horas), Concerto de Metais/Artave (15 horas); à mesma hora conversa e provas de vinhos verdes; 17 horas, 1.º concurso de doces caseiros de Páscoa para amadores.

A Banda de Música de Famalicão atua na igreja matriz nova, às 21h30.

Semana Santa

Domingo, dia 2 de abril, às 10 horas, bênção e Procissão dos Ramos na Praça 9 de Abril, com pequeno percurso pela cidade. Recriação da Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém na Igreja Matriz Nova, às 11h00. Eucaristia do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, na igreja matriz nova, às 11h15.

Neste dia, tem lugar a 2.ª edição do cortejo bíblico da Páscoa Hebraica. Começa no salão paroquial de Santo Adrião, às 15h00. Percorre as ruas da cidade até à Praça 9 de Abril. Para as 18h30 está marcado um concerto de Páscoa, na igreja matriz nova.

Terça-feira, dia 4, cinema na Casa das Artes, às 21h30, com “A noiva de Sérgio Trefaut” (m12); no dia 5, à mesma hora, “Regresso do Pó” de Li Ruijun (m12).

Na quinta-feira, dia 6, pelas 20h30, e sexta-feira, às 14 e às 20h30, animação das ruas da cidade por um grupo de farricocos, com matracas e tréculas, na antiga matriz.

Os Farricocos são símbolos da Semana Santa que percorrem a cidade, com os seus hábitos de penitentes, com as suas matracas e as tréculas para chamarem a população da cidade para as cerimónias e procissões.

Quinta-feira, dia 6 de abril, missa da Ceia do Senhor, na igreja matriz nova, às 18 horas. Última Ceia na Praça 9 de Abril, às 21 horas.

Na quinta-feira, depois de Jesus ter lavado os pés aos discípulos numa grande sala, em Jerusalém, celebra uma refeição de Páscoa com eles, a Última Ceia.

Durante a refeição, depois de Judas ter saído para realizar a sua traição, Jesus faz um longo discurso, ou pregação.

A quinta-feira fica também marcada pela procissão do Senhor “Ecce Homo”, na antiga matriz, às 21h30. Percorre as principais ruas da cidade até à Praça 9 de Abril. Popularmente conhecida como a procissão do Senhor da Cana Verde, evoca o julgamento de Cristo, quando Pilatos dirigindo-se à multidão, proclamou: “Eis o

Homem”.

Na sexta, dia 7 de abril, às 10h30, Oração Litúrgica das Laudes, na antiga igreja matriz. Pelas 14h45, celebração da Paixão do Senhor na igreja matriz nova.

A Procissão do Enterro do Senhor, na antiga igreja matriz, é às 21h30, nas ruas da cidade. É a mais imponente e solene manifestação pública da Semana Santa. Tal como um cortejo fúnebre, da procissão faz parte um esquife com a imagem de Cristo morto, juntamente com o andor da Senhora das Dores. Em sinal de luto, os participantes vão de cabeça coberta. As matracas dos farricocos são silenciadas. As bandeiras e estandartes, com tarja de luto, arrastam-se pelo chão.

Sábado, 8 de abril, às 21horas, vigília pascal e procissão da ressurreição, na igreja matriz nova.

Domingo, 9 de abril (Dia de Páscoa), às 9 horas, saída do Compasso Pascal, da antiga igreja matriz. No final, eucaristia solene na matriz nova, às 12h30.

Já posterior à Páscoa, no dia 15 de abril, concerto de Páscoa pela Artave/CCM, com “Missa de Coroação de Mozart”, na matriz nova, às 21h30.

Organiza estas efemérides a Confraria das Santas Chagas de Famalicão, com o apoio da Câmara Municipal e da Paróquia de Santo Adrião, a que se junta também a ACIF, a Junta de Núcleo do CNE, a Casa das Artes, a União de Freguesias de Famalicão/Calendário, os Bombeiros Voluntários Famalicenses e os Movimentos da Paróquia de Santo Adrião, a Associação Amarcultura, a Artave, a Banda Música de Famalicão, o Cineclube de Joane, a Apolo Famalicão Associação de Danças, as Comissões Sociais Inter-Freguesias de Famalicão, o Orfeão Famalicense.