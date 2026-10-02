Inserida no outubro Rosa, mês dedicado à sensibilização para a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da mama, está marcada para o dia 10 uma Caminhada Rosa, com partida do Hospital de Famalicão.

A participação tem um custo de 5 euros, que inclui a oferta de uma t-shirt e água. As inscrições podem ser efetuadas através dos contactos 911 141 498 e 913 544 900, ou do endereço de correio eletrónico voluntariado.hfamalicao@chma.min-saude.pt.

A concentração está marcada para o átrio da unidade hospitalar, de onde a caminhada parte às 10h30.

O objetivo é mobilizar a comunidade para a importância da prevenção do cancro da mama, sensibilizando para a vigilância regular da saúde e para o papel fundamental do diagnóstico precoce.

O evento, promovido pela Associação do Voluntariado Hospitalar, conta com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão e realiza-se em articulação com a Unidade Local de Saúde do Médio Ave.

Para além da vertente de sensibilização, a Caminhada Rosa assume também um carácter solidário, uma vez que vai angariar fundos para esta causa e reforçar o apoio e a proximidade a quem enfrenta a doença.