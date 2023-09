Famalicão: Caminhada Rosa realiza-se domingo

Famalicão: Professores do Agrupamento Terras do Ave em reunião transnacional na Sérvia

Três professores do Agrupamento de Escolas Terras do Ave participaram, na passada semana, na segunda reunião transnacional do projeto Erasmus+ “Shared (Hi)stories”, que decorreu em Subotica, na Sérvia.

Durante as sessões de trabalho, foram abordados aspetos do projeto, incluindo a redação de histórias, a criação de um guia DIY, o desenvolvimento de um website e a elaboração de um mapa interativo.

Foram, ainda, estabelecidas diretrizes para a tradução e criação de materiais «para compreensão intercultural, conforme previsto na candidatura», explicou Almerindo Oliveira, um dos docentes.

No final do evento, os participantes concordaram que este foi «altamente produtivo e um avanço significativo na implementação do projeto». O espírito colaborativo, a abertura, «a flexibilidade de todos os envolvidos e a forma como o anfitrião (Association Youth and Play) preparou todas as atividades, marcaram um momento notável que se constitui como um exemplo de cooperação europeia», acrescentou o professor.