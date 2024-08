Famalicão: Caminhada solidária a Balasar para ajudar o Rui Silva

Cerca de 9 mil seniores famalicenses, de todas as freguesias do concelho, vão ao Santuário de Fátima no tradicional passeio sénior promovido pela Câmara Municipal. O convívio está, tal como nas últimas edições, distribuído por três dias, entre 4 e 6 de setembro.

Relativamente a 2023, o encontro conta com mais 600 seniores, cidadãos com 65 anos ou mais ou reformados a partir dos 60 anos. O Passeio Sénior a Fátima, que se realiza anualmente, permite reunir a comunidade sénior famalicense sendo, por isso, um dos maiores convívios seniores realizados no país. O passeio não tem custo para os participantes e é organizado pela divisão de Ação Social da Câmara Municipal, em articulação com todas as Juntas de Freguesia.

Na quarta-feira, dia 4, seguem viagem os seniores da União das Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, da União das Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures, da União das Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, da União das Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, da União das Freguesias de Famalicão e Calendário, de Brufe, Gavião, Louro e de Nine.

Na quinta-feira, dia 5, é a vez da União das Freguesias de Avidos e Lagoa, da União das Freguesias de Carreira e Bente, da União das Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos, da União das Freguesias de Ruivães e Novais, da União das Freguesias de Seide, de Bairro, de Delães, de Fradelos, Landim, Lousado, Ribeirão e de Vilarinho das Cambas.

Na sexta-feira, dia 6, é a vez de Castelões, Cruz, Joane, Mogege, Oliveira Santa Maria, Oliveira São Mateus, Pedome, Pousada de Saramagos, Requião, Riba de Ave, Vale São Martinho e Vermoim, e da União das Freguesias de Telhado, Vale São Cosme e Portela.