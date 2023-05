Famalicão: Caminhada solidária a Balasar

Os alunos da OFICINA – Escola Profissional tiveram, recentemente, a oportunidade de apresentar as suas reivindicações a eurodeputados de vários países, no decurso de uma conferência organizada por uma equipa internacional de alunos em Bruxelas.

O projeto Erasmus+ “Europeness – the Principles we Share”, que conta com a participação dos alunos da OFICINA desde 2020, teve a sua conclusão em Bruxelas com a organização conjunta de um fórum de discussão/conferência que reuniu estudantes dos cinco países participantes, Portugal, Alemanha, República Checa, Islândia e França. Na ocasião, os alunos apresentaram e discutiram os manifestos sobre democracia, diversidade cultural, cooperação europeia e sustentabilidade, que elaboraram em cada uma das mobilidades prévias, com dezasseis eurodeputados dos países participantes.

Além desta experiência, tiveram ainda a oportunidade de visitar os principais monumentos e instituições europeias sediadas em Bruxelas.