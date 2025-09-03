Famalicão: Caminhada solidária a favor dos idosos de Ribeirão

O FC Famalicão recebeu, esta quarta-feira, a Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU) para dar mais visibilidade ao Pipinho. O jovem Filipe Ferreira, de 18 anos, sofre de uma doença rara que o impossibilita de andar, ver e falar e foi recebido no Centro de Treinos.

A associação de Vila do Conde, para além da prática desportiva, cuida, também, de auxiliar quem precisa. Neste sentido, e a seu pedido, foi recebida “carinhosamente” no Centro de Treinos do Futebol Clube de Famalicão “que abriu as portas para acolher o nosso Pipinho, o Filipe Ferreira”.

A associação regista a “generosidade clube” que ofereceu uma camisola autografada por todo o plantel “que será sorteada em prol da continuação dos tratamentos do nosso guerreiro. Um agradecimento muito especial ao presidente da SAD, Miguel Ribeiro, que, após o nosso pedido, prontificou-se de imediato a ajudar.

Gestos como este mostram que o futebol é muito mais do que um jogo: é união, solidariedade e esperança”, enaltece a associação que descreve que o Pipinho saiu de Famalicão “com um sorriso maior que o mundo e isso não tem preço”

A ADAFSU, em mais uma iniciativa de angariação de fundos, promove, no próximo domingo, 7 de setembro, o torneio solidário de futsal “Juntos pelo Pipinho”, que terá lugar no Pavilhão da Ribeirinha, em Macieira da Maia, Vila do Conde.