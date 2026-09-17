Este domingo, 20 de setembro, pelas 09h00, a Associação Famalicense Mães de Amor, que apoia a deficiência e saúde mental, organiza uma caminhada solidária entre Vila Nova de Famalicão e Balazar.

O ponto de partida é nos Jardins da Câmara Municipal de Famalicão e o percurso terá aproximadamente 12 quilómetros. O kit solidário pode ser adquirido por 15 euros e inclui a camisola oficial do evento, colete refletor, pulseira oficial mães de amor, água e fruta.

Pode fazer a sua inscrição através do 911 988 647. O valor angariado reverte para iniciativas de apoio à deficiência mental.