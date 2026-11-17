A Comissão Social Interfreguesias de Avidos, Lagoa, Landim e Seide promove na manhã do dia 1 de dezembro, a 10.ª Caminhada de Outono. A partida é às 9 horas na Junta de Freguesia de Lagoa, também local de chegada.

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A organização pretende celebrar 10 anos de solidariedade, com surpresas, muita cor e alegria. A inscrição tem o custo de produtos não perecíveis: arroz, massa, atum, etc…

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