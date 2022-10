Famalicão: Caminhada solidária em Requião

Na manhã do dia 29 de outubro, às 9h30, a partir do Parque da Espadaneira, em Requião, decorre uma caminhada solidária com um percurso por vinhas da freguesia: Quinta de Compostela, Quinta do Xisto e Quinta do Fornelo.

Denominada “Sorrisos do IPO”, a participação na caminhada tem um custo de 2 euros e as inscrições podem ser feitas na Junta de Freguesia, no Café Metro ou pelos seguintes contactos: 934 446 111; 933 888 018; 965 166 707 (este, só a partir das 18 horas).

Todas as receitas desta iniciativa solidária revertem para o Instituto de Oncologia do Porto.