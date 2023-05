Famalicão: Caminhada Solidária em Vermoim é este sábado e vai ter área infantil

Tiago Reis disputa, desta sexta-feira a domingo, a Baja TT Norte de Portugal. Ao volante da Toyota Hilux T1+, que estreou na última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e na Taça da Europa FIA de Bajas e lhe valeu a vitória, na Baja Dehesa Extremadura, há cerca de duas semanas, o piloto promete continuar «a dar o nosso melhor», visando «somar o máximo de pontos para o CPTT».

Com Valter Cardoso a seu lado, o famalicense reconhece que ainda não somou na nova viatura os quilómetros necessários «para estar completamente à vontade», «mas estamos cada vez melhor, mais confortáveis e a tentar tirar o máximo partido do carro».

Para este fim de semana, antevê uma prova muito técnica, difícil e muito aberta. «O ano passado tivemos aqui os T3, que andaram bem e muito rápido, e se o percurso for muito parecido este ano, vamos ter ainda uma prova mais aberta e interessante. Nós queremos estar entre os melhores, dando o máximo para estar na frente, como fizemos na última prova do campeonato»,

A Baja TT Norte de Portugal, que se realiza nos municípios de Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros, é pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.

Esta sexta-feira realiza-se o Prólogo, às 15h30, e a cerimónia de partida, é às 21h30 junto à Câmara Municipal de Valpaços, base da competição que vai passar nos concelhos de Macedo de Cavaleiros e de Murça nos dias de sábado e domingo.

No sábado, o primeiro Setor Seletivo (SS) está marcado para as 11h25 e no domingo há mais duas provas cronometradas com a partida para o SS2 a acontecer pela manhã, a partir das 10h15, e o último Setor Seletivo cronometrado a começar às 13 horas.