No próximo dia 13 de setembro, domingo, vai ter lugar em Pedome uma caminhada solidária para apoiar a Maria Luísa, uma criança com Trissomia 10, uma condição genética rara que implica tratamentos, terapias e acompanhamento especializado contínuo.

O objetivo desta caminhada é sensibilizar a comunidade para a realidade da Maria Luísa e, sobretudo, mobilizar a população para contribuir para os tratamentos e cuidados de que necessita.

A caminhada tem início na Farmácia de Pedome, pelas 10 horas, e termina no Parque de Calça Ferros, numa extensão aproximada de 4 km.

Os participantes (acima dos doze anos) pagam 5 euros pela inscrição, que reverte para a Maria Luísa.

Esta é uma organização da Farmácia de Pedome, GRACAFE e Ação Mosaico.