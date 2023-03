Famalicão: Caminhada Solidária pelo Martim

A Junta de Freguesia de Castelões, a União de Freguesias Ruivães e Novais e a Freguesia de Vermoim, em conjunto com a sociedade civil, está a organizar uma caminhada solidária a favor do Martim, um menino de 3 anos, de Ruivães, (avôs são de Castelões) que precisa de vários tratamentos e terapias.

A caminhada está marcada para o próximo domingo, com saída pelas 9h30, junto ao adro da capela de Vermoim.

A inscrição pode ser feita na Junta de freguesia de Castelões ou nos locais indicados no cartaz

Os problemas de Martim começaram aos 2 meses de gravidez quando a mãe do Martim teve Hiperêmese Gravídica, isto é, excesso de vómito, e perdeu 10 kg.

Contudo, um dia, numa ecografia de rotina, foi detetado que a parede do intestino do Martim não tinha fechado.

O Martim nasceu com 32 semanas e 6 dias (prematuro), com imensas complicações no parto e só pôde ser submetido a cirurgia ao intestino no dia seguinte. Martim esteve 2 meses e meio internado na neonatologia no Porto, 3 semanas no Joãozinho e 4 meses em Coimbra.

Desde os seus 5 meses faz terapias e todo o seu processo tem sido uma evolução constante. De momento faz terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia, em vários locais, e os custos são elevados. Terapias no Hospital de Coimbra: Audiologia, terapia da fala, medicina de desenvolvimento, Psicologia e otorrino; Terapias na Neonatologia do Porto-São João: Pneumologia, Endocrinologia, Nutrição, Nefrologia; Terapias na APPC do Porto: Fisioterapia Assistente e Nutrição.