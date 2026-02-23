Famalicão: Caminheiros de Vale São Cosme cozinham comida para fora

Quinze ex-colaboradoras da empresa Coindu iniciaram, no dia 19 de fevereiro, o percurso formativo para elevar a sua escolaridade para o 9.º ano, através do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Uma fase importante para aumentarem a sua empregabilidade e novas oportunidades de carreira.

Para além da certificação escolar, a decorrer até dezembro deste ano, no Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, em Joane, as participantes vão ter formação em várias áreas, nomeadamente competências digitais e língua inglesa.

Este esforço de qualificação terá continuidade, estando previsto que esta semana mais um grupo, também com ex-colaboradores da empresa entre em processo de RVCC de nível básico, que terá lugar no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, através do Centro Qualifica. Paralelamente, estão a ser definidos percursos formativos específicos em áreas técnicas e profissionais.

Esta ação envolve incentivo ao empreendedorismo – através do Famalicão Made IN -, ao acompanhamento personalizado pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS), passando pela formação no Centro Qualifica e pela recolocação direta em empresas da região, com necessidades imediatas de recrutamento, com o apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O objetivo é criar soluções que permitam uma rápida reconversão profissional destes trabalhadores, garantindo que as novas competências adquiridas correspondam exatamente à procura do tecido empresarial da região, facilitando uma integração direta e eficaz no mercado de trabalho.

Recorde-se que na sequência dos despedimentos coletivos – cerca de duas centenas de pessoas – ocorridos no ano passado, na unidade de Joane, o SINDEQ (Sindicato das Indústrias e Afins) e o Município de Vila Nova de Famalicão estabeleceram um plano de apoio destinado à reintegração profissional dos ex-trabalhadores.