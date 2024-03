Famalicão: Campanha de adoção de árvores na Praça-Mercado Municipal

O FC Famalicão já tem definidos os dias e horas dos jogos a disputar até à jornada 32 da Primeira Liga. Na sexta-feira, dia 29 de março, às 15h30, joga em Barcelos, com o Gil Vicente, para na ronda seguinte, a 28.ª jornada, receber o Vizela, às 15h30, do dia 6 de abril. O jogo com o Porto, no Estádio do Dragão, está marcado para o dia 13 de abril, às 18 horas. Dias depois, no dia 16, às 20h15, recebe o Sporting, partida em atraso da jornada 20.

No dia 21, às 15h30, para a jornada 31, recebe o Portimonense e, no dia 28, às 18 horas, joga em casa do Estoril.