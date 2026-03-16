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Famalicão: Campanha de adoção de árvores regressa à Praça-Mercado Municipal este domingo

No próximo domingo, dia 22 de março, há uma nova campanha de adoção de árvores, promovida pelo Município de Famalicão. A iniciativa decorre entre as 09h00 e as 12h00, na Praça-Mercado, e é aberta a toda a comunidade.

Cada famalicense poderá adotar até três exemplares, num total de 3000 árvores e arbustos de espécies florestais, de fruto e aromáticas.

À semelhança das anteriores, a campanha de adoção de árvores integra-se na estratégia municipal de promoção da biodiversidade, reforço da resiliência climática e incentivo a estilos de vida sustentáveis.

Recorde-se que o Município está a promover o projeto “100 000 árvores para 2030”, reafirmando o seu compromisso «com um território mais verde, biodiverso e preparado para os desafios ambientais presentes e futuros».

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Famalicão: Câmara celebra Dia do Artesão com oficina de pão doce

O Município de Vila Nova de Famalicão assinala, na próxima quinta-feira, 19 de março, o Dia do Artesão, com a oficina “Mãos que tocam… na massa”. A iniciativa, que terá lugar na Praça-Mercado Municipal, às 15 horas, pretende valorizar e promover a transmissão de saberes tradicionais associados à doçaria portuguesa, com a confeção do pão doce.

Os participantes terão a oportunidade de experimentar técnicas tradicionais, trabalhar com ingredientes locais e conhecer histórias e memórias associadas à cultura alimentar.

De entrada livre, a oficina é dinamizada pela artesã Susana Silva, reconhecida pelo seu trabalho na preservação e divulgação de práticas artesanais ligadas à doçaria tradicional.

Famalicão: Via-Sacra em S. Miguel-o-Anjo

Os grupos e movimentos paroquial de Calendário vão fazer a encenação da Via-Sacra ao vivo, com Carlo Acutis, na escadaria da igreja de São Miguel-o-Anjo. O evento decorrerá às 21 horas do dia 29 de março e é de entrada livre.

Recordar que Carlo Acutis foi um jovem católico, italiano, que nasceu a 3 de maio de 1991 e faleceu por leucemia, a 12 de outubro de 2006, em Monza, com 15 anos. A sua Canonização foi a 7 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro – Vaticano, pelo Papa Leão XIV.

Famalicão: Davide Figueiredo bate recorde nacional dos 5km

A Associação Figueiredo’s Runners and Friends esteve presente no Campeonato Nacional de 5Km Estrada, que se disputou, este fim de semana, em Vila Real Santo António. A equipas masculina alcançou o terceiro lugar em masters, enquanto que individualmente o destaque vai para Davide Figueiredo que venceu no escalão M50 e com um novo recorde nacional de 15:32.

A equipa famalicense levou ao Algarve cinco atletas. Para além de Davide, também Fernando Figueiredo (M60) e Carlos Gomes (M65) sagraram-se campeões nacionais. Para o bom resultado coletivo contribuíram, em M45, Joaquim Lopes 6° e Paulo Gomes 12°.

Delfina Rompante conseguiu o segundo lugar nacional, no escalão F60.

 

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Nacional

Na tarde do próximo sábado, às 15h30, o FC Famalicão recebe o CD Nacional, partida da 26.ª jornada I Liga, que terá lugar no Estádio Municipal.

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes, mediante as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 2 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros.
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou no portal da Smartfan
Quem efetuou a compra de bilhete na campanha “2 Jogos por 1” (promovida antes do jogo com o FC Arouca) deverá utilizar o mesmo ingresso; é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.

Famalicão: Dois homens com cerca de 70 anos feridos após colisão em Bente

A manhã desta segunda-feira fica marcada pela colisão de duas viaturas ligeiras, na rotunda do cardal, na união de freguesias de Carreira e Bente, da qual resultaram dois feridos.

O alerta surgiu por volta das 09h22 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram as vítimas, dois homens com cerca de 70 anos, para o hospital local, com ferimentos considerados ligeiros.

Homem de 50 anos ferido em colisão entre carro e mota na estrada Famalicão-Barcelos

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou com ferimentos considerados ligeiros, na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro, na freguesia do Louro, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 16h30 deste domingo, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que asseguraram o transporte da vítima para o hospital.