Famalicão: Campanha de adoção de árvores regressa à Praça-Mercado Municipal

No dia 22 de março há nova campanha de adoção de árvores, promovida pelo Município de Famalicão. A iniciativa decorre entre as 09h00 e as 12h00, na Praça-Mercado, e é aberta à comunidade.

Cada famalicense poderá adotar até três exemplares, num total de 3000 árvores e arbustos de espécies florestais, de fruto e aromáticas.

À semelhança das anteriores, a campanha de adoção de árvores integra-se na estratégia municipal de promoção da biodiversidade, reforço da resiliência climática e incentivo a estilos de vida sustentáveis.

Recorde-se que o Município está a promover o projeto “100 000 árvores para 2030”, reafirmando o seu compromisso «com um território mais verde, biodiverso e preparado para os desafios ambientais presentes e futuros».