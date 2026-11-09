A campanha de adoção de árvores vai regressar à Praça-Mercado, no dia 22 de novembro, entre as 09h00 e as 12h00, aberta a toda a comunidade.

Cada famalicense poderá adotar até três exemplares, num total de 3 mil árvores e arbustos de espécies florestais, de fruto e aromáticas que estarão disponíveis.

A campanha de adoção de árvores integra a estratégia municipal de promoção da biodiversidade e incentivo a um estilo de vida mais sustentável.

O Município está a promover o projeto “100 mil árvores para 2030”, reafirmando o compromisso com um território mais verde, biodiverso e preparado para os desafios ambientais.