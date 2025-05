Famalicão: Campanha do Chega passou pelo centro da cidade

A Escola Padre Benjamim Salgado participou no evento final do projeto PODS (“podes dar voz às tuas causas”), promovido pela delegação norte da Oikos, com apoio de outras instituições. Uma ação que pretendeu estimular o exercício da cidadania ativa dos jovens do distrito de Braga.

Alunos dos 9.º e 10.º anos, elementos da direção e alguns docentes do AEPBS, participaram no Evento Final que decorreu no dia 28 de abril, em Joane.

O evento apresentou à comunidade escolar os principais resultados do projeto, metodologia e atividades realizadas ao longo dos dois primeiros períodos letivos de 2024/2025. Foi também divulgado o podcast sobre ativismo juvenil, produzido por alunos das turmas 9.º D e 9.º B. O podcast, em formato de entrevista, contou com a participação especial de Beatriz Gomes Dias, ex-deputada e atual vereadora da Câmara Municipal de Lisboa.

Ao longo do projeto, os alunos participaram em diversas atividades, implementadas pela equipa da Oikos com o apoio permanente da professora de Cidadania e Desenvolvimento.

A primeira fase do projeto envolveu a realização de Fóruns sobre Cidadania e Participação Cívica, com o objetivo de informar e sensibilizar os jovens para o conceito de democracia, a importância do envolvimento cívico e as boas práticas de participação juvenil.

Depois, decorreram Fóruns Temáticos, onde os estudantes foram convidados a identificar e debater temas da atualidade que consideram relevantes e que os preocupa. Deste processo participativo emergiu a escolha do Ativismo Juvenil como tema central para a produção de um podcast. Esta foi uma das componentes mais inovadoras do projeto, que permitiu dar voz às preocupações dos jovens e alcançar um público mais vasto.

No âmbito do projeto PODS Dar Voz às Tuas Causas foram produzidos, com o envolvimento de 13 escolas do distrito de Braga, 13 podcasts sobre diferentes temas, disponíveis nas plataformas digitais da Oikos e da Rádio Antena Minho.