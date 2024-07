Famalicão: Campeão nacional de Boccia precisa de uma carrinha adaptada

Esta quarta-feira, às 18 horas, a sede da Junta de Freguesia de Ribeirão recebe uma sessão de esclarecimento sobre as Oportunidades de Financiamento no Âmbito do Portugal 2030, iniciativa que servirá, também, para a assinatura do protocolo entre a autarquia local, a Câmara Municipal e a Associação Comercial e Industrial que levará à instalação de um polo.

A dinamização da economia local é um dos principais objetivos do protocolo de cooperação entre as três instituições que será formalizado no final da sessão desta quarta-feira.

A sessão de esclarecimento é dirigida a empresários e empreendedores. Serão abordados os programas de incentivos comunitários mais relevantes para os diferentes setores da indústria, comércio e serviços.