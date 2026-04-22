Famalicão: Campeão sub-23 guardado para a última jornada

O título nacional da Liga Revelação, campeonato reservado às equipas sub-23, será decidido na última jornada, marcada para a tarde do dia 28 de abril. Na luta estão o Académico de Viseu, líder com 31 pontos, e o FC Famalicão, que é segundo com 28 pontos.
Na derradeira jornada, a equipa viseense recebe o Leixões, enquanto que os famalicenses visitam o Benfica.
Na jornada desta terça-feira, o Famalicão venceu o Torreense, por 2-1, com golos de Gonzalo Pastor e Rudi Almeida, enquanto que o Académico venceu, em Braga, por 2-0.
Recorde-se que é a segunda vez consecutiva que os famalicenses chegam à última jornada na luta pelo título nacional. Na época passada tudo se decidiu no Estádio Municipal, na altura a favor do Torreense.