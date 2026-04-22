Famalicão: Campeão sub-23 guardado para a última jornada

O título nacional da Liga Revelação, campeonato reservado às equipas sub-23, será decidido na última jornada, marcada para a tarde do dia 28 de abril. Na luta estão o Académico de Viseu, líder com 31 pontos, e o FC Famalicão, que é segundo com 28 pontos.

Na derradeira jornada, a equipa viseense recebe o Leixões, enquanto que os famalicenses visitam o Benfica.

Na jornada desta terça-feira, o Famalicão venceu o Torreense, por 2-1, com golos de Gonzalo Pastor e Rudi Almeida, enquanto que o Académico venceu, em Braga, por 2-0.

Recorde-se que é a segunda vez consecutiva que os famalicenses chegam à última jornada na luta pelo título nacional. Na época passada tudo se decidiu no Estádio Municipal, na altura a favor do Torreense.

Famalicão: Equipa feminina recebe (sábado) Ouriense

O campo n.º 1 da Academia recebe, este sábado, às 16 horas, o jogo 12 da fase de apuramento de campeão da 2.ª divisão de futebol feminino. O conjunto famalicense, com 9 pontos, recebe o Ouriense, formação que soma 11 pontos.

Um jogo entre duas equipas que não aspiram a nada mais que não seja a vitória e terminar esta derradeira fase do campeonato com o maior número de pontos.

Nesta prova, o FC Porto está a uma vitória (faltam três jornadas) do título e subida à Liga BPI. Lidera o campeonato com 29 pontos, seguido do Albergaria (22) e Benfica B (21).

Famalicão: Associação de Moradores das Lameiras recebe comitiva europeia no âmbito da rede URBACT ITN 2NITE

A Associação das Lameiras recebeu a visita de uma comitiva internacional no âmbito da reunião transnacional da rede europeia URBACT ITN 2NITE, promovida pela Associação Pentágono Urbano, que decorreu entre os dias 20 e 22 de abril de 2026, nas cidades de Braga e Famalicão.

A iniciativa está integrada num projeto europeu que visa promover cidades mais seguras, inclusivas e dinâmicas, através da partilha de boas práticas e da implementação de soluções inovadoras na área da segurança urbana, em particular durante o período noturno.

Em Famalicão, a comitiva realizou uma visita ao Parque da Devesa, ao Centro Coordenador de Transportes e à Associação das Lameiras.

Na visita à Associação das Lameiras, a comitiva teve a oportunidade de conhecer de perto as respostas sociais e o trabalho de proximidade desenvolvido com a comunidade. Segundo a associação famalicense, a comitiva terá manifestado “grande admiração pela organização, dinâmica e impacto deste espaço”.

Em nota de imprensa, os responsáveis pela AML falam de um “reconhecimento internacional reforça o valor do trabalho desenvolvido no território e evidencia o Edifício das Lameiras como uma referência no contexto europeu”.

Famalicão: Miguel Araújo regressa à Casa das Artes para três concertos

O cantor de “O capitão fantástico”, “Balada astral”, “Dona Laura” e “Os maridos das outras” vem a Famalicão para três concertos na Casa das Artes, na véspera do 25.º aniversário do espaço cultural famalicense, inaugurado a 1 de junho de 2001.

Os espetáculos de Miguel Araújo são em maio e estão marcados para o grande auditório nos dias 29 e 30 (às 21h30) e 31 de maio (às 18 horas).

Miguel Araújo vem apresentar o novo disco de originais, Por Fora Ninguém Diria, que chegou no início deste ano.

Famalicão: Assembleia de Freguesia de Nine discute proposta para ser vila

A Assembleia de Freguesia de Nine vai discutir e votar a proposta do executivo para a elevação desta localidade à categoria de vila.

A sessão está marcada para o final da tarde do próximo sábado, dia 25 de abril, às 18 horas, no multiusos de Nine.

Este anseio dos ninenses não é de hoje. Há vários anos que o assunto tem sido tema, até de campanha eleitoral, e já no último mandato o executivo considerava que o território reunia todas as condições para ser vila, designadamente pelo número de eleitores e pela existência na freguesia de vários equipamentos públicos e privados que servem a população, como a unidade de saúde, instituição bancária, estabelecimentos de ensino, equipamentos desportivos ou farmácia, entre outros.

São, ainda, exigidos critérios demonstrativos de uma atividade cívica e cultural regular e atividade económica local relevante nos setores primário, secundário e terciário.

Famalicão: Mercado do Livro já abriu portas e só as fecha ao final da tarde de domingo

Por estes dias e até domingo, a Praça D. Maria II está preenchida de livros, através de várias editoras e livrarias locais e com um vasto programa de atividades.

O Mercado do Livro abriu esta quinta-feira e o dia de amanhã, sexta-feira, contempla a apresentação do livro “O menino falado”, da autora Maria da Luz Fernandes, às 10h30; “Leituras Vivas”, promovida pelo Clube de Leitura (En)Volta dos Livros, às 14h30; e o concerto poético “Fragmentos”, às 21h30, com Sandra Escudeiro e Vítor Mesquita.

No sábado, feriado do 25 de Abril, há uma sessão de mediação de leitura com Rita Sineiro, às 10h30, e a entrega de prémios da Fase Municipal do “CONVENCE-ME. Festa da Leitura do Ave”, às 15h00. Mais tarde, às 18 horas, é apresentado o livro “Quando o amor é para sempre”, pela autora Catarina Rodrigues e pelo Clube de Leitura Pausa para Ler. Para a noite, às 21h30, “Vozes da literatura local” com os autores famalicenses Ana Marques, Maria João Mesquita e Miguel Coelho.

Domingo, dia 26 de abril, pelas 10h30, a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora apresenta o espetáculo “Teatro de Robertos”. O último momento da edição deste ano do Mercado do Livro está marcado para as 16h00, com o autor João Miguel Tavares, numa sessão orientada por Jorge Reis-Sá, a propósito do livro “José Sócrates, a ascensão”.

O Mercado do Livro de Famalicão está de portas abertas das 10h00 às 22 horas (sexta-feira e sábado); no domingo fecha às 19 horas.

Famalicão: Carević sente «muito orgulho» pelos 50 jogos no FC Famalicão (c/vídeo)

O guardião montenegrino, que chegou na época passada, cumpriu na partida frente ao SC Braga, o seu 50º jogo pelo FC Famalicão.

Carevic diz sentir «muito orgulho» e afirma que está «muito feliz» no emblema famalicense. Espera continuar a ajudar a equipa para que alcance «uma boa época. Estamos num bom momento, a jogar bem, com muita confiança e sinto-me muito cómodo. É trabalho de todos os jogadores e da equipa técnica», elogia.

Lazar Carevic tem sido peça chave na equipa de Hugo Oliveira, já tendo sido eleito guarda-redes do mês da Liga Portugal Betclic nos meses de agosto e março.

Confira no vídeo a entrevista as sensações de Carevic ao serviço do FC Famalicão.